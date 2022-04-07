Шушенский район, Красноярский край, 7 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировано четыре лесных пожара на площади 7,1 га. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минлесхоза, леса горели на территории Шушенского, Каратузского районов и Шарыповского муниципального округа.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

Возгорания были обнаружены в ходе патрулирования. Как отмечается, огонь перешёл на лес с земель иных категорий. Всего в тушении было задействовано более 20 человек и шесть единиц техники.

«По оперативной информации Лесопожарного центра на 10. 00 7 апреля, на территории края действующих лесных пожаров нет», — добавили в министерстве.

Как отмечается, в настоящее время леса края патрулируют мобильные группы, ведётся также мониторинг при помощи 100 камер, установленных в 29 муниципалитетах.