Файзабад, Афганистан, , 12:18 — REGNUM Десятки жителей города Файзабад, административного центра афганской провинции Бадахшан, 6 апреля на поле Сангмехр, известном как площадь для «бузкаши» (национальная конная игра) вознесли молитвы о ниспослании дождя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Молитва. Мусульмане

Здесь собралось множество людей из разных районов города.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что более 60% территории Афганистана страдают от сильной засухи.

Жители Файзабада говорят, что их беспокоит засуха; в предыдущие годы от неё сильно пострадали посевы.

Необходимо отметить, что засуха затронула большую часть крестьян страны, в связи с чем многие уезжают на заработки в соседние страны.