Иркутск, 7 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За январь 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Иркутской области составил 46,5 млрд. рублей прибыли (за этот же период предыдущего года — 26,6 млрд. руб.). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Доля убыточных организаций в их общем числе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 6,4 процентных пункта и составила 30,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями соседнего Забайкальского края в 2021 году получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 88 227,2 млн. рублей.

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