София, , 12:16 — REGNUM Профильный комитет Народного собрания (парламента) Болгарии приступил к рассмотрению вопроса о целесообразности приобретения Софией у США новых истребителей F-16. Об этом 7 апреля сообщает софийское издание «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сегодня перед народными депутатами выступит министр обороны Болгарии Драгомир Заков, являющийся одним из инициаторов соответствующей сделки. Предварительные детали его речи не разглашаются.

Кроме того, парламентарии заслушают болгарских экономистов, включая тех экспертов, кто выступает категорически против подобного приобретения.

Напомним, 4 апреля правительство США одобрило план продажи Болгарии 4 истребителей F-16 C Block и 4 F-16 D Block. Общая стоимость контракта составляет $1 млрд 670 млн.