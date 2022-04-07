Новосергиевка, Оренбургская область, 7 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области автомобиль «Газ» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП произошло возле поселка Новосергиевка на трассе М-5 «Урал». Машина сбила 59-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту смертельного ДТП проводится проверка.