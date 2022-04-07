Саратов, 7 апреля 2022, 12:14 — REGNUM В Саратовской области выявили 351 новый случай заражения коронавирусом. В ковид-госпитали доставили 66 пациентов, выписали 395 человек. Об этом 7 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
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Всего подтвержден 243 651 случай заражения коронавирусом, выздоровели 234 303 пациента.
На стационарном лечении находятся 716 человек, на амбулаторном — 3010.
За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончался 5871 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Саратовской области сократили 1470 инфекционных коек.
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