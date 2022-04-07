Кундуз, Афганистан, 7 апреля 2022, 12:14 — REGNUM Представители органов здравоохранения северо-восточной провинции Кундуз в Афганистане сообщили, что за последний месяц от кори умерло 17 человек.

Вирус кори под электронным микроскопом
Вирус кори под электронным микроскопом

Директор департамента общественного здравоохранения Кундуза Наджибулла Сахель уточнил, что за последний месяц в центральной больнице провинции было проведено лечение 915 больных корью, передаёт государственное информационное агентство «Бахтар».

Корь является заразным заболеванием и в основном поражает детей.

Представители органов здравоохранения утверждают, что случаи заболевания корью участились в Афганистане в последние месяцы. Одной из причин распространения этого заболевания является плохое качество вакцин.

Организация «Врачи без границ» (MSF) недавно предупредила, что распространение кори в Афганистане вызывает большую тревогу, учитывая высокий уровень недоедания среди детей.

MSF назвала недоедание детей и заболевание корью смертельной комбинацией.