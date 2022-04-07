Кундуз, Афганистан, 7 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения северо-восточной провинции Кундуз в Афганистане сообщили, что за последний месяц от кори умерло 17 человек.

Вирус кори под электронным микроскопом

Директор департамента общественного здравоохранения Кундуза Наджибулла Сахель уточнил, что за последний месяц в центральной больнице провинции было проведено лечение 915 больных корью, передаёт государственное информационное агентство «Бахтар».

Корь является заразным заболеванием и в основном поражает детей.

Представители органов здравоохранения утверждают, что случаи заболевания корью участились в Афганистане в последние месяцы. Одной из причин распространения этого заболевания является плохое качество вакцин.

Организация «Врачи без границ» (MSF) недавно предупредила, что распространение кори в Афганистане вызывает большую тревогу, учитывая высокий уровень недоедания среди детей.

MSF назвала недоедание детей и заболевание корью смертельной комбинацией.