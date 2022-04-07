Минск, 7 апреля 2022, 12:17 — REGNUM Скорость принятия санкций против Белоруссии говорит о том, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от событий на Украине. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии в целом готовились к подобному развитию событий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.
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