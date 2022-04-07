Минск, , 12:17 — REGNUM Скорость принятия санкций против Белоруссии говорит о том, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от событий на Украине. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае», — сказал белорусский лидер на заседании совбеза.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии в целом готовились к подобному развитию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.

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