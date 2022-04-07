Уфа, 7 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Все ледовые переправы закрыли в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа

Сообщается, что в республике установилась плюсовая температура воздуха, поэтому толщина льда на водоемах уменьшилась.

В деревне Староянгизитово Краснокамского района 7 марта была закрыта переправа на реке Белой.

Отмечается, что в Башкирии закрыты все четыре ледовые переправы. На местах ледовых переправ выставлены запрещающие движение аншлаги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 марта была закрыта переправа на реке Уфа в селе Караидель в Караидельском районе, с 25 марта — на реке Белой в городе Бирске, с 26 марта — на реке Кама в селе Никола-Березовка Краснокамского района.