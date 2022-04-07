Саратов, , 12:12 — REGNUM Саратовский завод «Газаппарат», изготавливающий высокотехнологичное оборудование для объектов газовой и нефтяной промышленности, отказался от запчастей из США и разработал свои. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нефтяная платформа

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Предприятие производит автоматизированные газораспределительные станции, установки подготовки газа и системы автоматизированного управления, которые востребованы как российскими газовиками и нефтяниками, так и китайскими бизнесменами.

Также завод в настоящее время уже выпускает импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли: ультразвуковые счетчики, 3D-принтеры и расходомеры из отечественных комплектующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «Аванта» в Краснодарском крае продолжает выпуск своей косметической продукции, несмотря на антироссийские санкции.