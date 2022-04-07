Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области клещи стали реже нападать на людей, о чём свидетельствуют данные донского управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM.

Клещ

Так, по информации на 5 апреля, к медикам за помощью после укусов клещей обратились 44 человека, в том числе 17 детей в возрасте до 14 лет. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года к врачам после укусов клещей обратились 177 жителей Ростовской области, в том числе 67 детей.

Специалисты напоминают о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на природе, при посещении мест отдыха. Клещи являются переносчиками риккетсиозных, вирусных, бактериальных заболеваний человека и животных. Наиболее подвержены нападению клещей работники сельского хозяйства.

Одна из действенных мер профилактики — противоклещевая обработка на открытых территориях.