Иркутск, , 12:12 — REGNUM По итогам 2021 года на 21% увеличился объем инвестиций, направленных всеми хозяйствующими субъектами Иркутской области в основной капитал. Как сообщает территориальное управление госстатистики, это существенно больше, чем в целом по стране (7,7%).

Инвестиции

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По полному кругу организаций в январе-декабре 2021 г. объем инвестиций в основной капитал составил 527,5 млрд. рублей, крупными и средними организациями использовано 450,8 млрд. рублей.

Весомая доля областного объема инвестиций (80%) суммарно приходится на организации транспортировки и хранения, добывающие и обрабатывающие производства, из них значительное увеличение объема отмечено в организациях транспортировки и хранения (в 2,3 раза).

Существенное увеличение произошло в ряде видов деятельности с относительно небольшим объемом вложений, в частности, в сельском и лесном хозяйстве, водоснабжении, водоотведении (на 40−60%), строительстве (в 2,6 раза).

Снижение инвестиционной активности (на 14−52%) произошло в энергетике, торговле, деятельности профессиональной, научной, технической, в организациях образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга и развлечений.

Треть общего объема вложений освоена организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, где сосредоточены предприятия по добыче полезных ископаемых, развиваются проекты в целлюлозно-бумажном производстве, энергетике, транспортировке и хранении.

При финансировании инвестиций с небольшим перевесом преобладали привлеченные средства (53,3% общего объема). Удельный вес бюджетного финансирования — 8,9%, заемных средств — 5,8%, банковских кредитов — 0,5%.

Более половины общего объема приходится на вложения в нежилые здания и сооружения. Четверть инвестиций направлена на развитие активной части основных фондов.

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