Анкара, , 12:11 — REGNUM Олигарх Роман Абрамович собирается купить турецкий футбольный клуб «Гёзтепе». Об этом сообщило издание D-Smart Spor со ссылкой на владельца клуба.

Роман Абрамович Marina Lystseva

«Гёзтепе» выступает в турецкой Суперлиге и занимает 18-е место из 20 в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Абрамович попал под санкции Великобритании и вынужден продать лондонский «Челси», которым владел с 2003 года.

Как сообщает издание Fotomac, в «Гёзтепе» опровергли покупку клуба Абрамовичем. Вице-президент клуба заявил, что со стороны бизнесмена никто по этому вопросу не обращался.

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