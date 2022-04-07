Томск, 7 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Томской области 7 апреля прошла церемония прощания с 26-летним старшим лейтенантом Максимом Песковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Офицер посмертно удостоен звания Героя России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Герой России, старший лейтенант Максим Песковой

Выпускник томского Кадетского корпуса и Новосибирского высшего военного командного училища принимал участие в операции с самого начала. В ходе выполнения задания разведывательная группа под командованием Пескового попала в засаду.

«Они вели неравный бой с нацистскими приспешниками, которые захватили населенный пункт и издевались над мирными жителями. В ходе боя граната попала в расположение боевого порядка группы. Мгновенно сориентировавшись, Максим закрыл ее своим телом и спас товарищей», — отметили в администрации.

Разведгруппа в итоге выжила и выполнила поставленную задачу. За проявленный героизм президент России Владимир Путин своим указом присвоил офицеру звание Героя России посмертно. Золотую звезду получил его отец — ветеран органов внутренних дел.

В траурном митинге в Томске приняли участие около 300 человек, в том числе родные, друзья, однокурсники Пескового, руководители региона и города. Героя похоронили c воинскими почестями на Бактинском кладбище рядом с могилой Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова.