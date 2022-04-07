Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Петербургское государственное предприятие «Пассажиравтотранс», будучи крупнейшим перевозчиком в сфере наземного общественного транспорта, продолжает усиливать движение автобусов на своей маршрутной сети.

Автобус в Петербурге СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Так, с 1 апреля, когда в Петербурге стартовал первый эта новой модели транспортного обслуживания, на шести маршрутах «Пассажиравтотранса» количество автобусов уже увеличилось на 22 единицы. А с 7 апреля дополнительные автобусы вышли на востребованные маршруты в Невском, Выборгском, Фрунзенском, Колпинском и других районах Санкт-Петербурга.

Количество автобусов увеличилось на маршрутах №№ 24, 54, 49, 74, 86, 161, 187, 196. В общей сложности, на линии вышли 27 дополнительных автобусов, что позволит сократить время ожидания транспорта на остановках», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, петербуржцев также ожидают ещё два этапа перехода к новой модели транспортного обслуживания. Второй вступит в силу 1 июня, а третий — 1 июля. К тому времени маршрутки должны полностью исчезнуть с городских улиц, уступив место новым экологически чистым автобусам на газовом топливе и электробусам.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы ждут новой песни Шнурова — о транспортной реформе