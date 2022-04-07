Ижевск, 7 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. С 29 апреля компания «Ижавиа» запускает рейсы из Ижевска в Махачкалу (Дагестан). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться с посадкой в Москве. В компании отметили, что такое расписание удобно для поездки на выходные.

Вылет из Ижевска запланирован на 7:00 по местному времени, в Махачкалу борт прилетит в 11:35. Из столицы Дагестана перелет стартует в 12:30 по местному времени, в 18:40 самолет вернется в Ижевск.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета, согласно данным на сайте авиакомпании, в Махачкалу на 29 апреля варьируется от 10,3 тыс. рублей до 27,3 тыс. рублей в один конец. Обратный билет на ту же дату обойдется в сумму от 10,3 тыс. рублей до 106,3 тыс. рублей (категория «Бизнес-стандарт»).

ИА REGNUM напоминает, в апреле аэропорт Ижевска возобновил экскурсии по территории воздушной гавани. В рамках посещения аэропорта можно подняться на борт самолета и посетить настоящую кабину пилота.