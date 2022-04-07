Душанбе, 7 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Товарооборот Свердловской области и регионов Таджикистана в 2021 году составил 50 миллионов долларов, сообщает Азия Плюс.

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Издание отмечает, что стороны планируют увеличить этот показатель.

«Обсуждение конкретных практических шагов по увеличению товарооборота и развитию других форм взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Свердловской области России состоялось 6 апреля в формате видеоконференции», — говорится в публикации.

По итогам мероприятия сообщается, что поставки на Средний Урал южных фруктов и овощей, в том числе ранних, из Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана вырастут в ближайшее время.

В обсуждении приняли участие руководители и представители руководства министерств, ведомств, структур, организаций Хатлонской и Согдийской областей, генеральный консул Таджикистана в городе Екатеринбурге Зафар Сайидзода, член Общественного совета при генеральном консульстве Таджикистана в городе Екатеринбурге Хушвахт Бедимогов и таджикистанские производители плодоовощной продукции.