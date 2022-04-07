Москва, 7 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В ближайшие годы не просматривается факторов, которые могли бы улучшить прогнозы о будущем американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

США

«Сегодня среди макроэкономистов США возобладали пессимистические настроения, которые вполне объяснимы: мировой торговле нанесён чувствительный удар, а её основным бенефициаром являются именно США. В ближайшие годы фундаментальных факторов, способных улучшить среднесрочные прогнозы на развитие американской экономики, не видно, зато рисков более чем достаточно, — сказал Бабаев. — Ещё один большой риск – эскалация торговой войны с КНР, способная нанести серьёзный удар по экономике США».

Что касается мировой экономики, то, как подчеркнул Бабаев, ее восстановление после пандемии идёт довольно быстрыми темпами, однако на этот тренд накладываются новые, более серьёзные трудности. Поэтому, как полагает экономист, глобальная экономика не сможет достичь доковидных уровней активности ещё не менее двух лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к числу главных проблем американской экономики отнесли хронический торговый и бюджетный дефицит, потерю технологического лидерства, дефицит аспирантов и молодых преподавателей американского происхождения, «пузырь» на рынках акций и недвижимости и закредитованность населения.