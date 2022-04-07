Волжский, Волгоградская область, 7 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Девятилетнюю девочку на неделю закрыла в квартире мать в Волжском Волгоградской области. Отчаявшаяся школьница с балкона звала на помощь прохожих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

Девочку на балконе дома по улице Волжской Военной Флотилии заметила проходящая мимо женщина — ребёнок просил о помощи. На место вызвали сотрудников полиции, девочка оказалась заперта в съёмной квартире. Полицейские разыскали собственника жилья, который приехал и открыл дверь.

Установлено, что мать ребёнка ушла семь дней назад, оставив девочке из еды два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. Какой-либо связи с матерью у неё не было.

Женщину разыскали, она пояснила, что уехала в Волгоград на работу. Учителям школы, которую посещает девочка, мать позвонила по телефону и сказала, что дочь «приболела».

"Женщина состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. В феврале текущего года она арендовала в Волжском квартиру, куда переехала с дочерью из Среднеахтубинского района. С момента переезда полицейские дважды проверяли семью по новому месту жительства — плохих условий для ребёнка установлено не было. Помимо девятилетней девочки, женщина является матерью ещё двоих детей: семилетний сын живёт с отцом, а в отношении пятилетней дочери она лишена родительских прав», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, инспекторы по делам несовершеннолетних собрали материалы для принятия решения о лишении женщины родительских прав и на вторую дочь. Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Девочка находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей.