Под Волгоградом девятилетняя девочка неделю была заперта в квартире
Волжский, Волгоградская область, 7 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Девятилетнюю девочку на неделю закрыла в квартире мать в Волжском Волгоградской области. Отчаявшаяся школьница с балкона звала на помощь прохожих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального УМВД.
Девочку на балконе дома по улице Волжской Военной Флотилии заметила проходящая мимо женщина — ребёнок просил о помощи. На место вызвали сотрудников полиции, девочка оказалась заперта в съёмной квартире. Полицейские разыскали собственника жилья, который приехал и открыл дверь.
Установлено, что мать ребёнка ушла семь дней назад, оставив девочке из еды два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба. Какой-либо связи с матерью у неё не было.
Женщину разыскали, она пояснила, что уехала в Волгоград на работу. Учителям школы, которую посещает девочка, мать позвонила по телефону и сказала, что дочь «приболела».
Возбуждено уголовное дело, инспекторы по делам несовершеннолетних собрали материалы для принятия решения о лишении женщины родительских прав и на вторую дочь. Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Девочка находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей.