Оренбург, 7 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге дома. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, при выяснении обстоятельств пожара в гаража частного дома была установлена причина – поджог. По горячим следам задержан 52-летний неработающий местный житель. Оказалось, что он поджег дом из-за долга, который хозяин усадьбы не возвращал долгое время.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.