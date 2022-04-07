Вашингтон, 7 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется геополитической напряженностью для противодействия антимонопольным мерам американских законодательных, а также для обогащения за счет сотрудничества с оружейными компаниями, об этом пишет Эли Клифтон в статье, вышедшей 7 апреля в Responsible Statecraft.

Цитата из к/ф «Парни со стволами». реж Тодд Филлипс. 2016. США, Камбоджа Торговцы оружием проверяют товар в Албании

Так, в 2020 году сеть запустила проект American Edge, целью которой является представлять интересы «коалиции, приверженной идее, согласно которой американские инновации составляют часть экономического здоровья, национальной безопасности США и личных свобод ее граждан».

«Имея прямые финансовые связи с Коммунистической партией Китая, многие китайские компании представляют угрозу национальной безопасности Америки, но некоторые политики в Вашингтоне настаивают на принятии новых законов, которые расширят возможности Alibaba, Tik Tok и других китайских компаний за счет американских технологических новаторов», — говорится в рекламном сообщении American Edge на YouTube за январь, которая была показана от 100 тыс. до одного миллиона раз в районе Большого Вашингтона, округ Колумбия.

На эту рекламу и подобные ей материалы на Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организация потратила более $1,4 млн.

Начало специальной операции России на Украине соцсеть также использовала для то, чтобы оправдать свою борьбу с попытками американских законодателей зарегулировать ее деятельность.

«Усилия по продвижению антиинновационного законодательства, которые являются поспешными и недальновидными, могут свести на нет глобальную конкурентоспособность Америки в области технологий, поставить под угрозу нашу национальную безопасность и дать Китаю и другим авторитарным режимам постоянное геополитическое преимущество — в ущерб Соединенным Штатам, демократии и всему свободному миру», — говорится в заявлении.

На сегодняшний день American Edge инвестировал почти $1,5 млн в рекламу в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Google и YouTube. В этих материалах звучат предупреждения о том, что Китай представляет собой угрозу для США, а также обвинения в адрес антимонопольных служб США в связи с тем, что они якобы подрывают безопасности США.

«На первый взгляд, крупные технологические фирмы пытаются использовать страх и авторитетные аргументы в области национальной безопасности, которые, как правило, имеют место в национальном дискурсе, чтобы нарушить антимонопольное законодательство и участвовать во множестве безответственных и опасных действий», — отметил Сара Миллер, исполнительный директор и основатель Американского проекта экономических свобод, организации, которая занимается продвижением антимонопольных мер и укреплением антимонопольного регулирования.

«Я не думаю, что нам следует прислушиваться к ряду корпораций, которые, вероятно, занимаются преступной деятельностью», — добавила Миллер, ссылаясь на обвинения в том, что Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Google участвовали в сговоре с рекламодателями, а Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершал преступные махинации с инвесторами.

Тем не менее, отмечает Клифтон, какой бы сомнительной ни была деловая практика Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у коалиции American Edge есть почти полностью невидимый партнер с гораздо более мрачной репутацией — с производителями оружия.

Lockheed Martin, чьи годовые контракты с Пентагоном в полтора раза превышают совокупный бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию, финансировала как минимум двух членов коалиции American Edge: Лексингтонский институт и организацию Women Impacting Public Policy.

«Коалиция и ее члены расскажут о положительном влиянии технологий и инноваций на экономику и бизнес Америки, особенно на малый, и о том, как они укрепляют свободу выражения мнений и общую безопасность нашей страны», — отметили представители American Edge.

Аргументация коалиции American Edge то, что из-за угрозы национальной безопасности со стороны Китая необходимо, чтобы антимонопольные ведомства США бездействовали, во многом повторяет те же утверждения, которые делал генеральный директор Lockheed Джеймс Тайклет.

В прошлом году Тайклет заявил инвесторам, что антимонопольные органы должны «смотреть через призму конкуренции великих держав», когда они решают, разрешить ли Lockheed приобретение Aerojet Rocketdyne, единственного крупного независимого поставщика топливных ракетных двигателей в США. В феврале генеральный директор Edge Даг Келли повторил аналогичную критику регулирующих органов за то, что они выступили против слияния.