Соцсети в США продвигают интересы американских оружейников
Вашингтон, 7 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется геополитической напряженностью для противодействия антимонопольным мерам американских законодательных, а также для обогащения за счет сотрудничества с оружейными компаниями, об этом пишет Эли Клифтон в статье, вышедшей 7 апреля в Responsible Statecraft.
Так, в 2020 году сеть запустила проект American Edge, целью которой является представлять интересы «коалиции, приверженной идее, согласно которой американские инновации составляют часть экономического здоровья, национальной безопасности США и личных свобод ее граждан».
На эту рекламу и подобные ей материалы на Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организация потратила более $1,4 млн.
Начало специальной операции России на Украине соцсеть также использовала для то, чтобы оправдать свою борьбу с попытками американских законодателей зарегулировать ее деятельность.
На сегодняшний день American Edge инвестировал почти $1,5 млн в рекламу в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Google и YouTube. В этих материалах звучат предупреждения о том, что Китай представляет собой угрозу для США, а также обвинения в адрес антимонопольных служб США в связи с тем, что они якобы подрывают безопасности США.
Тем не менее, отмечает Клифтон, какой бы сомнительной ни была деловая практика Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у коалиции American Edge есть почти полностью невидимый партнер с гораздо более мрачной репутацией — с производителями оружия.
Lockheed Martin, чьи годовые контракты с Пентагоном в полтора раза превышают совокупный бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию, финансировала как минимум двух членов коалиции American Edge: Лексингтонский институт и организацию Women Impacting Public Policy.
Аргументация коалиции American Edge то, что из-за угрозы национальной безопасности со стороны Китая необходимо, чтобы антимонопольные ведомства США бездействовали, во многом повторяет те же утверждения, которые делал генеральный директор Lockheed Джеймс Тайклет.
В прошлом году Тайклет заявил инвесторам, что антимонопольные органы должны «смотреть через призму конкуренции великих держав», когда они решают, разрешить ли Lockheed приобретение Aerojet Rocketdyne, единственного крупного независимого поставщика топливных ракетных двигателей в США. В феврале генеральный директор Edge Даг Келли повторил аналогичную критику регулирующих органов за то, что они выступили против слияния.