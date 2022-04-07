Москва, 7 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, президент России Владимир Путин поздравил Введенскую городскую клиническую больницу, расположенную в Санкт-Петербурге, с 80-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Введенская больница Петербурга, также закрывавшаяся на карантин

Президент подчеркнул, что больница по праву славится новейшими разработками и внедрением прогрессивных методик и технологий. Уделяется огромное внимание совершенствованию диагностической и лечебной базы.

«Легендарная больница считается одним из ведущих медицинских учреждений в России. В истории блокадного Ленинграда, в памяти людей навсегда останется подвиг всех работников Введенской больницы», — отметил Путин и пожелал коллективу дальнейших успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Санкт-Петербурге коллективу Введенской больницы представили нового главного врача.

Читайте подробнее: В Петербурге поменяли главврача Введенской больницы