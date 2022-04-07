Рубцовск, Алтайский край, 7 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 7 апреля предупредило о вероятности подтопления прибрежных участков в результате подъема уровней воды реки Алей у Рубцовска.

МЧС Паводок на Алтае

«Возможно достижение опасных отметок (560 см над нулем поста), возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта», — пояснили спасатели.

Информация о данном прогнозе доведена до служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, все они готовы к реагированию. Организовано информирование населения о складывающейся обстановке, ведётся постоянный мониторинг ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, в связи с резким потеплением, ведётся постоянный мониторинг ситуации паводковой ситуации, в том числе, с использованием беспилотной авиации.

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