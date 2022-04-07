Буэнос-Айрес, 7 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес примет 7 апреля в столице своего боливийского коллегу Луиса Арсе, с которым обсудит вопросы, представляющие двусторонний интерес, включая поставки природного газа. Об этом пишет Prensa Latina.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

Согласно недавним заявлениям, сделанным министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро информационному агентству Télam, лидеры обсудят, как активизировать переговоры, чтобы гарантировать поставку необходимого количества газа в соответствии с боливийским спросом на зимние месяцы.

Таким образом, Аргентина стремится избежать замещения этого газа другими, более дорогими видами топлива.

Кроме того, Арсе и Фернандес обсудят сотрудничество в научно-технической сфере, продажу лития и проект по соединению электросетей между Ягуакуа (Боливия) и Тартагалом в аргентинской провинции Сальта.