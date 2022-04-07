Президенты Аргентины и Боливии обсудят поставки газа
Буэнос-Айрес, 7 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес примет 7 апреля в столице своего боливийского коллегу Луиса Арсе, с которым обсудит вопросы, представляющие двусторонний интерес, включая поставки природного газа. Об этом пишет Prensa Latina.
Согласно недавним заявлениям, сделанным министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро информационному агентству Télam, лидеры обсудят, как активизировать переговоры, чтобы гарантировать поставку необходимого количества газа в соответствии с боливийским спросом на зимние месяцы.
Таким образом, Аргентина стремится избежать замещения этого газа другими, более дорогими видами топлива.
Кроме того, Арсе и Фернандес обсудят сотрудничество в научно-технической сфере, продажу лития и проект по соединению электросетей между Ягуакуа (Боливия) и Тартагалом в аргентинской провинции Сальта.