Кострома, , 13:05 — REGNUM Департамент экономического развития Костромской области заявил о достаточном запасе непродовольственных товаров в оптовых и розничных сетях. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Полки заполнены товаром Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам чиновников, даже в условиях повышенного спроса продукции, находящейся на основных складах региона, хватит на несколько месяцев.

«Мы видим, что запасов достаточно для того, чтобы удовлетворить текущую потребность костромичей в том числе в средствах бытовой химии и средствах гигиены. По нашим оценкам на оптовом звене, запас основной группы товаров сформирован на 2−3 месяца. Констатируем, что объемов действительно достаточно. Единственно, что возможно изменение в розничной сети какого-то ассортиментного ряда», — пояснил директор департамента экономического развития Александр Свистунов.

Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить, на какие типы товаров из непродовольственной группы в настоящее время увеличился спрос, но получил отказ в оперативном комментарии. Информацию о фактах необоснованного повышения цен департамент также не выкладывает в свободный доступ. Напомним, ранее костромские власти рассказали о достаточном запасе основных продуктов и льготных медикаментов. По словам руководителей профильных департаментов, их хватит минимум на полгода.

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