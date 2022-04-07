Кострома, 7 апреля 2022, 13:05 — REGNUM Департамент экономического развития Костромской области заявил о достаточном запасе непродовольственных товаров в оптовых и розничных сетях. Об этом сообщает ОТРК «Русь».
По словам чиновников, даже в условиях повышенного спроса продукции, находящейся на основных складах региона, хватит на несколько месяцев.
Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить, на какие типы товаров из непродовольственной группы в настоящее время увеличился спрос, но получил отказ в оперативном комментарии. Информацию о фактах необоснованного повышения цен департамент также не выкладывает в свободный доступ. Напомним, ранее костромские власти рассказали о достаточном запасе основных продуктов и льготных медикаментов. По словам руководителей профильных департаментов, их хватит минимум на полгода.
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