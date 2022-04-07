Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2022 года зарегистрировано восемь летальных исходов от отравления суррогатным алкоголем. Такие данные ИА REGNUM привели в донском управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Согласно данным токсикологического мониторинга, в 2022 году на Дону произошло 209 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе восемь случаев оказались смертельными. Этот показатель на 68% ниже уровня 2021 года.

Сотрудниками ведомства проведены проверки 62 предприятий, осуществляющих оборот алкогольной продукции. По результатам рассмотрения материалов, поступивших из полиции, составлено 13 протоколов об административном правонарушении за нарушения законодательства РФ при обороте алкогольной продукции. Также приостановлена реализация 80 партий алкогольной продукции.