Дейр-эз-Зор, Сирия, 7 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали блокпост курдского ополчения «Сирийских демократических сил» на севере Сирии. Об этом 7 апреля сообщает SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, перестрелка произошла в ночь с 6 на 7 апреля в окрестностях посёлка Аль-Избаа на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ранее в этом районе неоднократно проходили демонстрации местных жителей, требующих вывода армии США с сирийской территории.

В результате перестрелки трое ополченцев погибли. В то же время, аналогичное нападение произошло в окрестностях города Хаджин, недалеко от государственной границы Сирии и Ирака.

По данным журналистов, за нападениями стоят отряды сирийского сопротивления, действующие в оккупированных армией США районах страны.