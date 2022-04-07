Магас, 7 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ингушетии попал под следствие бывший руководитель администрации селения Долакова в Назрановском районе. Главу села уличили в незаконном присвоении земельного участка стоимостью около 900 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Kavtoday.ru Дело

Как установлено, пять лет назад 64-летний глава села Долаково выдал себе и своей супруге выписки из похозяйственной книги о праве постоянного бессрочного пользования земельными участками. Между тем правоустанавливающие документы на указанные участки отсутствовали. Общая площадь их составила 4. тыс. кв. м.

На основании указанных справок им выдали в региональном управлении Росреестра документы о праве собственности на землю, кадастровая стоимость которой составляет около 900 тыс. рублей. В настоящее время ведется следствие, землю, очевидно, придется вернуть государству.

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