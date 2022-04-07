Самара, 7 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Самарской области вынес решение по исковому заявлению банка «Траст» к двум бизнесменам. Данную информацию 7 апреля подтвердили в пресс-службе этого банка и предоставили определение суда.

Tkz.su На заводе

Сообщается, что предметом спора явился завод «Росскат», признанный в 2021 году банкротом. В отношении данного акционерного общества было открыто конкурсное производство.

«Конкурсный кредитор Национальный банк «ТРАСТ» (ПАО) обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно кТаран Н.В., Зоткину М.И., ООО «Росскат-капитал», а также взыскать денежные средства в размере 7 558 630 704,18 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Самарской области.

По итогам рассмотрения дела, суд принял решение удовлетворить требования конкурсного кредитора национальный банк «ТРАСТ» (ПАО) о принятии обеспечительных мер: на имущество и денежные средства, которые будут поступать на счета двух бизнесменов, а также ООО «Росскат-капитал» в пределах порядка 7,5 млрд рублей наложен арест.