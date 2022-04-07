Ярославль, 7 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославле жителя Дзержинского района привлекли к ответственности за написание на заборе оскорбляющих и дискредитирующих надписей в адрес Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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«Установлено, что мужчина наносил на забор надписи, которые дискредитировали и оскорбляли действия вооруженных сил и руководства страны. Проходившие мимо граждане просили нарушителя прекратить противоправные действия, но сталкивались с грубой нецензурной бранью в свой адрес», — рассказали в ярославской полиции.

Действия 30-летнего ярославца квалифицировали как мелкое хулиганство и назначили ему административный арест сроком на 10 суток и штраф в 30 тысяч рублей.

Кроме того, за одиночный пикет с плакатом похожего содержания задержали местного жителя в Тутаеве. Ему также присудили штраф в размере 30 тысяч рублей.