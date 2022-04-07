Вашингтон, 7 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обратилась к женщинам, которых оскорбил её совет относительно работы. Об этом 7 апреля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

«Это не было опрометчивым заявлением по отношению ко всем женщинам или заявлением ради того, чтобы они почувствовали, будто я не уважаю их работу или думаю, что они мало работают. Я знаю, что они работают усердно», — объясняет модель. «Это было вырвано из контекста, но мне очень жаль, если это было воспринято таким образом», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью Ким Кардашьян дала совет «деловым женщинам»: «Поднимай свою задницу и работай усерднее. Похоже, в наши дни никто не хочет работать». Пользователи Сети раскритиковали модель за её высказывание, отметив, что стартовые условия её жизни были намного лучше, чем у многих людей — позже Кардашьян высмеяли на церемонии премии «Оскар-2022» за эти слова.