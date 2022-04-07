Каракас, , 11:59 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы сегодня одобрила соглашение, требующее уважения дипломатического иммунитета Алекса Сааба, который находится в тюрьме в США по обвинению в отмывании денег. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

Во время пленарного заседания законодательный орган также согласился с назначением Сааба на должность комиссара по вопросам мира.

Председатель парламента Хорхе Родригес подчеркнул роль, которую сыграл специальный посланник венесуэльского государства, чьи функции заключались в содействии приобретению продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости в условиях препятствий, создаваемых экономической, торговой и финансовой блокадой Вашингтона.

Родригес осудил задержание Алекса Сааба во время остановки в Кабо-Верде в середине 2020 года и его последующей экстрадиции на территорию США, которую он назвал похищением, а также раскритиковал унизительное обращение с Саабом в заключении.

Глава Национальной ассамблеи подчеркнул неприкосновенность статуса дипломатического представителя со стороны правительства США в нарушение принципов Венской конвенции.

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