Душанбе, , 11:59 — REGNUM Вечером 6 апреля в Таджикистан доставили 501 600 новых доз вакцины компании AstraZeneca, в рамках международного механизма справедливого распределения вакцин. Об этом 7 апреля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на минздрав страны.

Вакцинация NIAID

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«Целью ввоза вакцины является дальнейшее усиление работы по иммунизации граждан от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство в очередной раз призывает всех граждан старше 18 лет не пренебрегать охраной своего здоровья и как можно скорее пройти вакцинацию.

Ранее, 3 апреля в рамках глобального механизма COVAX в Таджикистан поступила партия вакцины Pfizer-BioNTech в количестве 198 тысяч 900 доз.