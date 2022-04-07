Оттава, , 12:53 — REGNUM Канадский рэпер Tory Lanez (Дейстар Петерсон) раскрыл поклонникам название своего заболевания. Об этом он написал на своей странице в Twitter 6 апреля.

Tory Lanez Скриншот YouTube

По словам музыканта, он уже продолжительное время страдает от алопеции. Примечательно, что до этого в сети неоднократно шутили по поводу частичного отсутствия волос на голове рэпера, вызванного этим заболеванием.

Ранее стало известно о том, что Tory Lanez был помещён под стражу. Причиной для ареста стало дело о нападении музыканта на Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит).

Читайте ранее в этом сюжете: Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста «знают, что происходит» между родителями