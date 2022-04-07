Оренбург, , 11:58 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области объявила министру архитектуры Наталье Ибрагимовой предостережение о недопустимости нарушения закона при утверждении планировочной документации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-служба надзорного ведомства.

Ремонт дороги City-yaroslavl.ru

Прокуратура обратила внимание на заключенный в апреле 2021 года контакт на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции дороги по пер. Матросский от ул. Володарского до ул. Кирова в Оренбурге. Разработанный дизайн-проект предусматривает недостаточное количество парковочных мест, а также ширину проезжей части в 7,2 м, тогда как по закону она должна составлять 8,5 м. Если минарх утвердит документацию с такими данными, то это приведет к нарушению закона и дискомфорту людей.

Помимо министра предостережение объявлено и. о. начальника управления строительства и дорожного хозяйства УСДХ администрации Оренбурга. Его предостерегли от нарушений закона при разработке проектной документации по реконструкции переулка.