Москва, 7 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Если страны, выславшие российских дипломатов, закроют посольства России, то увидят на своих дипмиссиях «амбарный замок». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Соловьев LIVE.

Antranias Замок

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Таким образом, она пообещала жёсткие меры со стороны Москвы за прекращение работы за рубежом российских дипломатических представительств. Страны Запада в последнее время массово высылают российских дипломатов на фоне конфликта на Украине.

«Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля о высылке четырёх российских дипломатов объявили власти Австрии. Россия, как и в других подобных случаях, даст соответствующий ответ, заявили в МИД.

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