Орел, 7 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Четыре низководных моста затоплены в Орловской области на 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

В Орловской области идёт активное половодье — в регионе установились положительные дневные температуры, реки очистились ото льда, на закрытых водоемах области сплошной ледостав. Подтопленных населённых пунктов, придомовых территорий, автодорог в регионе нет.

На данный момент подтоплено четыре низководных моста. В частности, выше 80 см от полотна моста поднялась река в Оке между населенными пунктами Городище и Сторожевое Мценского района. Жизнеобеспечение населения из-за подтопления низководного моста не нарушено — есть объездной путь.

Также подтоплен пост через Оку в районе населённого пункта БогатищевоБашкатовского сельского поселения Мценского района. Здесь уровень воды выше полотна моста на 2 см. В Залегощенском районе подтоплен мост через реку Неручь в районе населённого пункта Орловка, а также в Новосильском районе, у населённого пункта Измайлово через реку Зуша. Во всех случаях есть объездные пути.