Ижевск, , 11:53 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летней школьницы и ее 38-летнего отца, которые обвиняются по статье о краже средств с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, девочка нашла возле одного из торговых центров в Ижевске чужую банковскую карту, которую отдала отцу. Получив доступ к чужим средствам, мужчина приобрел в магазинах продукты питания и алкогольные напитки почти на 2 тыс. рублей, школьница – кондитерские изделия на сумму около 5 тыс. рублей.

В ходе следствия был проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. Девочка и ее отец полностью признали вину и раскаялись в содеянном. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орджоникидзевском районе Перми ученик девятого класса летом прошлого года был отдан под суд за кражу денег с банковского счёта. Этот 16-летний гражданин нашёл банковскую карту ученика из другого класса и решил оставить её у себя. Ею он совершил 19 покупок на общую сумму больше девяти тысяч рублей.

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