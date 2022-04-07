Рабат, 7 апреля 2022, 11:56 — REGNUM Работники транспортной инфраструктуры Марокко начали забастовку из-за резкого роста цен на топливо. Об этом 7 апреля сообщает Hespress.
По данным журналистов, забастовка началась после призыва «Марокканской транспортной федерации», к которому также присоединились профессиональные ассоциации водителей автотранспорта.
Забастовщики требуют от правительства страны установить фиксированные цены на дизельное топливо, а также выделить финансовые субсидии логистической сферы.
По данным журналистов, митингующие обвиняют в росте цен ряд топливных компаний, которые принадлежат членам правительства страны, в частности — премьер-министру Азизу Ахханучи.