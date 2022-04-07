Омск, , 11:52 — REGNUM В Омске свет в окнах зданий начали зажигать в виде буквы «Z» в поддержку специальной военной операции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, первыми к акции присоединились студенты колледжа транспортного строительства.

Омские студенты поддержали спецоперацию Правительство Омской области

На фасаде их общежития появилась латинская буква. Примеру студентов последовали жители многоэтажных домов в разных районах города.

«Мы понимаем всю важность таких мероприятий, в наше непростое время очень важно всем объединиться. Уже получили достаточно большое количество заявок от желающих присоединиться к данной акции», — отметил руководитель волонтерского центра «Единой России» Артем Коншу.

По словам депутата Омского горсовета Андрея Бондаренко, информационная атака на Россию, а также поток лжи в соцсетях может оказать губительное влияние на умы молодёжи. В связи с этим растёт важность патриотического воспитания.