Москва, , 11:50 — REGNUM Инфляция в России набрала очень высокий темп, но если в конце 2021 года говорили об импортируемой инфляции издержек, когда цены на импортную продукцию подстегивали общий уровень цен внутри страны, то сейчас характер инфляции меняется. Об этом ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Пётр Заборцев.

В магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что первая волна роста цен после событий 22–24 февраля была спровоцирована паникой населения, побежавшими делать «предвоенные» запасы. »Свою толику внесла и смута на финансовых рынках, порожденная замораживанием резервов ЦБ и последующим резким ростом ключевой ставки. Курс валют также скакнул, и импортеры вместе с зависимыми от импорта производителями потянулись «переписывать» ценники на свои продукты. А вот далее ситуация будет иметь совсем другой характер. После того, как паника уляжется, в дело вступят структурные и, что особенно интересно, монетарные факторы», — пояснил эксперт.

По его словам, ограничение импорта западных товаров и затруднение логистики потихоньку начинает истощать запасы продукции на складах, и покупатели скоро могут столкнуться с тем, что структура предлагаемой продукции не соответствует структуре спроса.

«Дело может усугубить то, что многие отечественные производители сильно зависят от импортных компонентов. И, в случае, если эти компоненты можно заменить или убрать, мы получим более дорогую продукцию, либо продукты с ухудшившимися потребительскими свойствами. Либо выпуск такой продукции вообще может быть остановлен. То есть структурные проблемы будут касаться не только импортных потребительских товаров, но и вполне отечественной продукции российских производителей», — полагает экономист.

Он считает, что ситуацию усугубит ещё и предполагаемый переизбыток ликвидности на внутреннем рынке: »Аналитики уже сейчас прогнозируют рекордные поступления от экспорта и рекордный профицит торгового баланса. Но это вполне может оказаться «пирровой» победой, и обернуться бедой монетарной инфляции. Если весь этот профицит будет конвертирован в рубли и пущен во внутренний рынок, то в стране окажется большое количество денежной массы при снижающемся количестве массы товарной. Это прямой путь к резкому росту цен. И на импортные, и на отечественные товары».

Заборцев уверен, что угроза стагфляции вышла из разряда гипотетических, а единственным решением будет скорейшее развитие внутренних производственных сил.

«Я полагаю, что у нас нет другого пути, кроме как скорейшим образом насытить товарные рынки, производимыми в России товарами. Импорт из дружественных стран конечно, может позволить несколько сгладить проблему, дать кратковременную передышку. Но подлинное решение — это развитие производств в России. И для этого все мы должны быть готовы к серьезным активным действиям. Засучив рукава учиться заново производить всё то, что нам нужно для жизни», — добавил он.