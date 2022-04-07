Калуга, 7 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 84 человек. Днём ранее, 6 апреля, в регионе было зарегистрирован 71 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 681 человека, 97 196 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 425 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.