Грозный, 7 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Чечне состоялась очередная благотворительная акция. Была оказана материальная поддержка 7800 семьям. Им было выплачено по 20 тыс. рублей от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В грозном получателем помощи стали более 2500 остро нуждающихся семей, пишет ИА «Чечня Сегодня».

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«Финансовую поддержку оказали семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, малоимущим семьям, сиротам и людям с инвалидностью», — говорится в сообщении представителей фонда.

В общей сложности на оказание денежной поддержки было выплачено 156 млн рублей. Поручение о выплате денежных средств дала глава фонда Аймани Кадырова.

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