Москва, , 11:50 — REGNUM Источники в Мариуполе подтверждают присутствие НАТОвских высших офицеров на «Азовстали». НАТОвцы вышли на российскую разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«В составе этой группы есть полковники. Общее число западных кадровых военных — несколько десятков. До этого они пытались улететь на украинских вертолетах, но как мы помним очередные два сбили под Мариуполем 6 апреля.

То есть, эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам — нет. А для этого надо пройти российские войска.

Аналогичная история в свое время была в Сирии. На одной из баз противников президента страны Башара Асада были обнаружены порядка 40 сотрудников Моссада, которые так же попали в окружение и попросили коридор.

Его им предоставили, но информацию опубличивать не стали. Какие там были соображения не знаю.

Но, в Мариуполе, нельзя эту операцию оставлять в тени и если проводить, то только с очень жесткими условиями. Во-первых, необходимо потребовать передачи нам всех российских пленных.

Во-вторых, сделать выход публичным в присутствии наших и западных СМИ, а также международных организаций.

В-третьих, зафиксировать персональные данные офицеров, к каким подразделениям они приписаны, а так же какие задачи, которые они решали.

Наверняка там есть инструкторы и, что более важно, штабные офицеры, потому что это докажет планирование военной операции против России.

И, как бонус, получим перелом в информационной войне, развернутой против России на Западе. Такой сюжет покажу все, даже самые русофобские ТВ-каналы и газеты.

Впоследствии мы так же сможем вызывать этих офицеров в качестве свидетелей на суд против нацистов.

И последнее: публичность сдачи снимет с московской власти подозрения в предательской сдаче, а такие настроения очень сильны среди военных», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что высокопоставленные военные представители США и стран НАТО были, и есть, и остаются на Украине, — это точно, заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

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