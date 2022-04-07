Вашингтон, 7 апреля 2022, 11:47 — REGNUM Большинство американцев считает, что президент Джо Байден не справляется со своими обязанностями. Об этом говорится в исследовании Квиннипэкского университета.
Отмечается, что 55% граждан США считают, что Байден не справляется со своими обязанностями как президент. Позитивную оценку его работе дали 36% американцев.
Кроме того, 58% жителей страны раскритиковали действия Байдена в сфере экономики, в то время как положительно оценили его действия 34%.
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