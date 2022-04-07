Вашингтон, 7 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Большинство американцев считает, что президент Джо Байден не справляется со своими обязанностями. Об этом говорится в исследовании Квиннипэкского университета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что 55% граждан США считают, что Байден не справляется со своими обязанностями как президент. Позитивную оценку его работе дали 36% американцев.

Кроме того, 58% жителей страны раскритиковали действия Байдена в сфере экономики, в то время как положительно оценили его действия 34%.