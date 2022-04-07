Благовещенск, 7 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Студентов одного из университетов столицы Приамурья подозревают в обмане жителя Московской области на 4,5 млн рублей. Молодого человека склонили дистанционно оформить кредиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

Телефонное мошенничество

Звонившая 24-летнему парню женщина представилась сотрудником банка и уведомила, что по поддельной доверенности на него пытаются оформить кредит. Затем жителю Подмосковья позвонил якобы капитан полиции, который убедил его следовать инструкции работника банка.

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«Следуя указаниям, гражданин оформил кредит на сумму около 4 миллионов рублей. После чего полученные деньги и личные накопления он перевел якобы на безопасные счета, которые назвали аферисты. Когда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы. Ущерб составил более 4,5 миллионов рублей», — отметили в управлении МВД по Приамурью.

Группа молодых людей задержана, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Четверо студентов арестованы, двое — заключены под домашний арест, с одного взята подписка о невыезде. Такое решение принял Одинцовский городской суд в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Хабаровскремпроект» подозревают в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Предполагается, что компания ввела в заблуждение администрацию Благовещенского района Амурской области и получила 13,9 млн рублей за невыполненные работы.