Стокгольм, 7 апреля 2022, 11:50 — REGNUM «Умеренные» хотят, чтобы правительство Швеции подало заявку на членство в НАТО в июне текущего года в связи с запланированным саммитом под эгидой альянса. Об этом в своем обращении 6 апреля заявил лидер оппозиции Ульф Кристерссон, передает новостное агентство TT
Процесс вступления Швеции в НАТО должен быть скоординирован с Финляндией, считает лидер «Умеренных». По его словам, последние события на территории Украины более не позволяют Швеции оставаться нейтральной.
Кристерссон также отметил, что мир рискует погрузиться в новую Холодную войну.
Напомним, что парламентские выборы в риксдаг Швеции состоятся в сентябре текущего года.
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