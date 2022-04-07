Стокгольм, 7 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. «Умеренные» хотят, чтобы правительство Швеции подало заявку на членство в НАТО в июне текущего года в связи с запланированным саммитом под эгидой альянса. Об этом в своем обращении 6 апреля заявил лидер оппозицииУльф Кристерссон, передает новостное агентство TT

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Процесс вступления Швеции в НАТО должен быть скоординирован с Финляндией, считает лидер «Умеренных». По его словам, последние события на территории Украины более не позволяют Швеции оставаться нейтральной.

Кристерссон также отметил, что мир рискует погрузиться в новую Холодную войну.

Напомним, что парламентские выборы в риксдаг Швеции состоятся в сентябре текущего года.